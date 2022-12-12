Воротар Херенвена та збірної Нідерландів Андріс Нопперт зацікавив Аякс. Про це повідомляє Voetbal International.

Ван Дейк потужно покарав друга Мессі за хамство – 75 кілограмів відлетіли, наче пір'їнка

Чинний контракт 28-річного голкіпера з Херенвеном розрахований до середини 2024 року. Цьогорічний сезон став для Нопперта першим у складі Херенвена, до того воротар захищав кольори нідерландського аутсайдера Гоу Ехед Іглз.

Зараз у складі Аякса числяться воротарі, чиї контракти завершуються наступного літа. Це – 39-річний Ремко Пасвер та 40-річний Мартен Стекеленбург.

Нагадаємо, що перед ЧС-2022 головний тренер "ораньє" Луї ван Гал несподівано вирішив зробити ставку саме на Нопперта, який на той час не провів за національну команду жодного матчу.

Аргентина вигризла путівку в півфінал ЧС-2022, здолавши Нідерланди – божевільна драма, рекорди Мессі й джокера ван Гала