Аякс придивляється до воротаря, який став відкриттям ЧС-2022
Андріс Нопперт потрапив до сфери інтересів Аякса.
Воротар Херенвена та збірної Нідерландів Андріс Нопперт зацікавив Аякс. Про це повідомляє Voetbal International.
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Чинний контракт 28-річного голкіпера з Херенвеном розрахований до середини 2024 року. Цьогорічний сезон став для Нопперта першим у складі Херенвена, до того воротар захищав кольори нідерландського аутсайдера Гоу Ехед Іглз.
Зараз у складі Аякса числяться воротарі, чиї контракти завершуються наступного літа. Це – 39-річний Ремко Пасвер та 40-річний Мартен Стекеленбург.
Нагадаємо, що перед ЧС-2022 головний тренер "ораньє" Луї ван Гал несподівано вирішив зробити ставку саме на Нопперта, який на той час не провів за національну команду жодного матчу.
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