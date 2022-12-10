Чвертьфінал чемпіонату світу між Нідерландами та Аргентиною був насичений бійцівськими прийомами.

Одна з найгарячіших сутичок команд трапилася на 90-й хвилині зустрічі. Хавбек аргентинців Леандро Паредес "зрубав" Натана Аке у грубому підкаті і на додачу копнув м'яч у бік лави запасних Нідерландів.

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Суперники зірвалися на ноги в очікуванні бійки "стінка на стінку". Перцю додав врив Вірджила ван Дейка, який на швидкості просто "переїхав" зухвалого Паредеса. "Тілоохоронець" Мессі сам немаленький хлопець (180 см, близько 75 кг), але не мав шансів проти могутнього капітана Нідерландів (193 см, близько 92 кг) і законів фізики.

Aslinya sih, gak seru kalo gak ada drama²nya. Van dijk vs Paredes pic.twitter.com/zVcSzlIe2e — Atin (@Atin_Abdillah) December 10, 2022

Серія пенальті дозволила аргентинцям святкувати помсту та вихід у півфінал ЧС-2022. Цікаво, що Паредес свою спробу у "лотереї" реалізував, а от ван Дейк програв дуель голкіперу.

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