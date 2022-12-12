Вратарь Херенвена и сборной Нидерландов Андриса Нопперт заинтересовал Аякс. Об этом информирует Voetbal International.

Ван Дейк мощно наказал друга Месси за хамство – 75 килограммов улетели, как перышко

Действующий контракт 28-летнего голкипера с Херенвеном рассчитан до середины 2024 года. Нынешний сезон стал для Нопперта первым в составе Херенвена, до этого вратарь защищал цвета нидерландского аутсайдера Гоу Эхед Иглз.

Сейчас в составе Аякса числятся вратари, чьи контракты завершаются следующим летом. Это – 39-летний Ремко Пасвер и 40-летний Мартен Стекеленбург.

Напомним, что перед ЧМ-2022 главный тренер "оранье" Луи ван Гал неожиданно решил сделать ставку именно на Нопперта, который к тому моменту времени не провёл за национальную команду ни одного матча.

Аргентина выгрызла путевку в полуфинал ЧМ-2022, одолев Нидерланды – сумасшедшая драма, рекорды Месси и джокера ван Гала