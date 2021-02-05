Біди амстердамського Аякса тривають. Після річної дискваліфікації голкіпера Андре Онана нідерландський гранд залишився ще й без зіркового новачка Себастьяна Аллє.

Форвард не зіграє в плей-офф Ліги Європи через помилку в заявці, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Напередодні Аякс не зміг заявити Аллє на єврокубки через проблеми з комп'ютером. Виявилося, що працівники гранда банально не змогли поставити прапорець навпроти прізвища зимового новачка. УЄФА не дозволив заявити нападника, незважаючи на спроби амстердамців виправити помилку. Як наслідок, гренадер до кінця сезону виступатиме лише в чемпіонаті та Кубку Нідерландів.

Нагадаємо, що Себастьян Аллє у січні став рекордним придбанням Аякса. Лондонський Вест Хем отримав за француза 22,5 млн євро. Він встиг зіграти 6 матчів в Ередивізі, в яких забив 2 м'ячі та оформив 4 асисти.

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