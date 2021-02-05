Беды амстердамского Аякса продолжаются. После годичной дисквалификации голкипера Андре Онана нидерландский гранд остался еще и без звездного новичка Себастьяна Алле.

Форвард не сыграет в плей-офф Лиги Европы из-за ошибки в заявке, сообщает официальный сайт клуба.

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Накануне Аякс не смог заявить Алле на еврокубки из-за проблем с компьютером. Оказалось, что работники гранда банально не смогли поставить флажок напротив фамилии зимнего новичка. УЕФА не разрешил заявить нападающего, несмотря на попытки амстердамцев исправить ошибку. Как следствие, гренадер до конца сезона будет выступать только в чемпионате и Кубке Нидерландов.

Напомним, что Себастьян Алле в январе стал рекордным приобретением Аякса. Лондонский Вест Хэм получил за француза 22,5 млн евро. Он успел сыграть 6 матчей в Эредивизи, в которых забил 2 мяча и оформил 4 ассиста.

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