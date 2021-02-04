Форвард не потрапив до заявки амстердамців на плей-офф Ліги Європи, повідомляє Sporza. Аякс віддав Вест Хему за Аллє 22,5 млн євро, що стало найдорожчою покупкою в історії клубу.

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"Він був у списку, його не забули. Це щось з комп'ютерами, вони не поставили потрібну галочку. Щось пішло не так. Він дійсно був у списку. Буде дуже неприємно, якщо йому не дозволять брати участь. Звичайно, Аллє дуже розчарований. Це неймовірний удар для нього. Але він також тверезо оцінює ситуацію. Це точно не було зроблено спеціально", – пояснив ситуацію тренер Аякса Ерік Тен Хаг.

Додамо, що на стадії 1/16 фіналу Ліги Європи амстердамці зустрінуться з Ліллем. Поєдинки відбудуться 18 та 25 лютого.

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