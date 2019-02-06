Леоненко: У нас і Калітвінцева вважали сепаратистом – мода така

Футбольний експерт Віктор Леоненко висловив свою думку щодо переїзду українських футболістів у Росію.

"Ракицький може загубитися в Зеніті суто через футбольні причини – просто не потягне, в Шахтарі лінія захисту слабша.

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До того ж є і політичні моменти, наші патріоти вже починають обурюватися. У нас і Калітвінцева півкраїни вважали сепаратистом – мода така. У нього квартира в Москві і грав він у московському Динамо у Газзаєва.

Не треба забувати, що в першу чергу футболістам сім'ю годувати треба. Принаймні, з цим завданням Ярослав Ракицький точно впорається", – цитує Леоненка sobesednik.ru.

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