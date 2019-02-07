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"Принципово відмовився від російського рубля", – Прийма розповів, як міг перейти в Кубань у 2014 році

12:37 583 Читать на русском
"Принципово відмовився від російського рубля", – Прийма розповів, як міг перейти в Кубань у 2014 році
Василь Прийма (справа) / соцмережі

Український захисник Василь Прийма розповів, як його запрошувала Кубань Краснодар після анексії Криму та початку війни на Донбасі.

"У 2014 році я принципово відмовився від російського рубля, від великої зарплати. Кубань пропонувала мені зарплату вдвічі більшу, ніж я заробляв у Торіно. Тому перехід Ярослава Ракицького в Зеніт я не критикую, але і не схвалюю. Я не в праві нікого засуджувати, але своє рішення не змінив би і зараз. Принципово.

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Після розірвання контракту з Зорею у мене було багато варіантів, хочу подякувати всім клубам, які вийшли на мене зі своїми пропозиціями. Я вже визначився з місцем продовження кар'єри. Назвати конкретну команду не можу, все дізнаєтеся через кілька днів. Але скажу, що це команда не з України", – цитує Прийму FootBoom.

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Теги
Василь Прийма Василь Прийма Зеніт Зеніт Кубань Кубань Росія Українці за кордоном Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький
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