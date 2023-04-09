"Луческу підтвердив, що у нього коксартроз. Що ж це за хвороба? Коксартроз – це хронічне дегенеративне захворювання кульшового суглоба, яке проявляється значним болем в ділянці стегна, внаслідок руйнування хрящової тканини суглобу.

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Під час цього захворювання руйнується хрящова поверхня кісток суглоба, звужується суглобова щілина та руйнується поверхня кістки, внаслідок чого пацієнт відчуває сильний біль під час кожного кроку.

Причин для виникнення цієї хвороби доволі багато – від спорту в анамнезі та генетичної схильності до зайвої ваги і діабету, але точно у цей список не входять "часті поїздки на автобусі по 10 годин", як зазначив румунський тренер, підкресливши, що саме ці поїздки викликали у нього коксартроз.

На початкових стадіях пацієнтам призначають фізичну терапію та медикаменти, згодом пацієнт переходить на сильніші препарати, але в кінцевому випадку ЄДИНИМ дієвим способом лікування цієї хвороби є ендопротезування – встановлення нового штучного суглобу оперативним шляхом", – написав Бабелюк у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, Луческу заявив, що якщо йому не вдасться уникнути операції, то він змушений буде зав'язати з футболом і вийти на пенсію. До слова, румун очолив Динамо влітку 2020 року. Його контракт з киянами чинний до 30 червня 2024 року.

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