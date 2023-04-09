Головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу розповів про проблеми зі здоров'ям і припускає, що може достроково припинити співпрацю з київським клубом.

"Коли ми грали в єврокубках, то жили в Кракові. Ми проводили по 8-10 годин в автобусі, і в мене почався невеликий коксартроз (артроз кульшового суглоба), на який я маю зважати.

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Поки я можу, я продовжуватиму, але якщо ні, то мені доведеться піти на пенсію і зробити операцію. Якщо ж я зможу зробити операцію тут і залишитись з командою, то я залишуся з нею. Поки я не йду з футболу, але подивимося", – цитує Луческу Orange Sport.

Нагадаємо, Луческу очолив Динамо влітку 2020 року і одразу ж виграв з командою чемпіонат та Кубок України. У поточному сезоні після 20-ти турів кияни у турнірній таблиці УПЛ йдуть четвертими і відстають від лідера – Шахтаря – на 7 очок (у "гірників" ще є гра у запасі). Контракт 77-річного румуна з "біло-синіми" чинний до 30 червня 2024 року.

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