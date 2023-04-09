"Луческу подтвердил, что у него коксартроз. Что же это за болезнь? Коксартроз – это хроническое дегенеративное заболевание тазобедренного сустава, которое проявляется значительной болью в области бедра, вследствие разрушения хрящевой ткани сустава.

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Во время этого заболевания разрушается хрящевая поверхность костей сустава, сужается суставная щель и разрушается поверхность кости, в результате чего пациент испытывает сильную боль при каждом шаге.

Причин для возникновения этой болезни довольно много – от спорта в анамнезе и генетической предрасположенности к лишнему весу и диабету, но точно в этот список не входят "частые поездки на автобусе по 10 часов", как отметил румынский тренер, подчеркнув, что именно эти поездки вызвали у него коксартроз.

На начальных стадиях пациентам назначают физическую терапию и медикаменты, впоследствии пациент переходит на более сильные препараты, но в конечном случае ЕДИНСТВЕННЫМ действенным способом лечения этой болезни является эндопротезирование – установка нового искусственного сустава оперативным путем", – написал Бабелюк в своем Telegram-канале.

Напомним, Луческу заявил, что если ему не удастся избежать операции, то он вынужден будет завязать с футболом и выйти на пенсию. К слову, румын возглавил Динамо летом 2020 года. Его контракт с киевлянами действует до 30 июня 2024 года.

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