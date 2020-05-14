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Австрія офіційно визначила дату відновлення сезону

06:00 204 Читать на русском
Австрія офіційно визначила дату відновлення сезону
Ред Булл проти ЛАСКа / GEPA

Австрійська Бундесліга вирішила, коли відновить перерваний пандемією коронавірусу сезон 2019/20.

Чемпіонат Австрії поновиться 2 червня, повідомляє офіційний твіттер Бундесліги.

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Першість візьме рестарт із 23-го туру. Матчі австрійського чемпіонату відбуватимуться кожні 3 дні при порожніх трибунах. Завершити сезон у Бундеслізі запланували в перший тиждень липня.

Відзначимо, що на вимушену паузу лідером першості пішов ЛАСК. В активі команди з Лінца 27 очок. Другим іде Ред Булл Зальцбург (24 бали), а третій – віденський Рапід (20 пунктів).

До слова, другий етап сезону в австрійській Бундеслізі відбувається у двох групах – чемпіонській та на вибування. Набрані раніше очки команд розділяються навпіл.

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