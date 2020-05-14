Австрия официально определила дату возобновления сезона

Австрийская Бундеслига решила, когда возобновит прерванный пандемией коронавируса сезон 2019/20.

Чемпионат Австрии возобновится 2 июня, сообщает официальный твиттер Бундеслиги.

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Первенство возьмет рестарт с 23-го тура. Матчи австрийского чемпионата будут проходить каждые 3 дня при пустых трибунах. Завершить сезон в Бундеслиге запланировали в первую неделю июля.

Отметим, что на вынужденную паузу лидером первенства ушел ЛАСК. В активе команды из Линца 27 очков. Вторым идет Ред Булл Зальцбург (24 балла), а третий – венский Рапид (20 пунктов).

К слову, второй этап сезона в австрийской Бундеслиге сыграют в двух группах – чемпионской и на выбывание. Набранные ранее очки команд разделяются пополам.

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