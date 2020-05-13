Серія А офіційно оголосила дату відновлення сезону

Черговий провідний європейський чемпіонат вирішив, коли відновить перерваний пандемією коронавірусу сезон 2019/20.

Матчі чемпіонату Італії поновляться 13 червня, повідомляє офіційний сайт Серії А.

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Таке рішення було ухвалено асамблеєю першості та враховує вимоги Ради міністрів Італії та медичних протоколів. Із 18 травня клуби можуть відновити командні тренування. Наразі ж гравці займаються індивідуально.

Нагадаємо, що Серія А пішла на вимушену паузу на початку березня. Поки місцеві команди провели по 25-26 матчів першості.

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