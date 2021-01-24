Сьогодні (24 січня) розбився літак, на борту якого перебували гравці та президент клубу 4 дивізіону Бразилії.

Вихованець Атлетіка загинув у віці 23-х років у автокатастрофі

Трагедія трапилася відразу після злету – літак не набрав необхідну висоту і розбився неподалік від злітно-посадкової смуги маленького містечка Лузімангес, повідомляє Globo Esporte. Всі пасажири загинули на місці. Серед них четверо гравців Палмаса – голкіпер Рануле (27 років), захисники Лукас Пракседес (23) і Гільєрме Ное (28), та хавбек Маркус Молінарі (23). Також на борту перебували 32-річний президент клубу Лукас Мейра і пілот Вагнер Машадо.

Свої співчуття вже висловили низка відомих клубів. Серед них і Шапекоенсе, гравці якого у 2016 році також стали жертвами авіакатастрофи.

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