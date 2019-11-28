Зірка телешоу, шокуючий вигнанець та письменник: де зараз гравці Шапекоенсе, які вижили після авіакатастрофи

Рівно три роки тому світ сколихнула жахлива авіакатастрофа бразильського клубу Шапекоенесе, який летів у Колумбію на матч Копа Судамерікана. Із 77-ми пасажирів, які перебували на борту літака, вижили лише шестеро.

Еліо Нето, Джексон Фольман і Алан Рушел були єдиними футболістами, які вибрались з пекельного рейсу LMI2933 за маршрутом СантаКрус-Медельїн. Число вцілілих поповнили два члени екіпажу (авіамеханік та стюардеса), а також спортивний журналіст Рафаель Хендел. Останній раптово помер у березні цього року. Голкіпер Даніло Паділья пішов з життя наступного дня у лікарні.

"Очі були білі та завернуті вгору. Ніхто не вірив, що я виживу": вцілілі гравці Шапекоенсе – про жахливу авіакатастрофу

Після моторошної трагедії Шапекоенсе ще три сезони продовжував виступати у найвищому дивізіоні Бразилії. Склад команди був повністю відновлений за допомогою гравців-добровольців. Вони масово зголошувались захищати кольори "Урагану Заходу". Вже через рік "біло-зелені" виграли чемпіонат штату та фінішували на 8-й позиції в Серії А – це найкращий результат в історії клубу. Вчора, напередодні трагічної річниці, Шапеко драматично понизився у класі, поступившись Ботафого (0:1). Як склалась доля останніх представників переможного колективу зразка 2016-го, розповідаємо далі.

Алан Рушел

Він – єдиний, хто повернувся у футбол після колумбійського жахіття. Універсальний оборонець, який неодноразово виступав на позиції центрального хавбека, зумів повністю оговтатись від отриманих травм. Довгоочікуваний камбек Алана Рушела відбувся на Камп Ноу. Шапеконске зустрічався з Барсою в рамках передсезонного Кубка Гампера-2017. Відігравши стартові 36 хвилин, він покидав поле під вражаючу овацію трибун. Лео Мессі та Ко аплодували йому зі сльозами на очах. Це був найбільш емоційний момент поєдинку.

Алан Рушел провів ще близько 30-ти матчів за Шапекоенсе, проте ніколи не вважався гравцем основного складу. В серпні цього року він йшов зі скандалом. Клуб вирішив його позбутись, не влаштувавши навіть прощальної прес-конференції. Алан сильно образився: "Я доведу, що не залежу від милосердя окремих людей". Далі – оренда в Гояс. Досвідченого футболіста особисто запрошував тренер "вердао" Ней Франко. Раніше обоє працювали якраз в Шапеко. До завершення Бразілейрао 2018/19 Рушел 14 разів виходив на поле, відзначившись одним забитим м'ячем.

Джексон Фольман

Життя перспективного воротаря повністю змінилось у 24. Він втратив праву ногу, переніс важку операцію на лівій щиколотці, залікував безліч дрібних переломів... але не зламався. Фольман – зразок для мільйонів, що опускають руки після схожих трагедій. "Я мріяв піднятися, піти до вбиральні, або почистити зуби, без допомоги близьких. Люди зазвичай не цінують таких моментів. Хтозна, можливо, через декілька років я поїду на Паралімпійські ігри", – розповідав Джексон у 2017-му, пройшовши декілька нереально складних етапів реабілітації.

Зараз йому 27. Він не просто пересувається за допомогою протеза, а веде активний спосіб життя: футбол, тренажерний зал, подорожі. Майже щодня Фольман, якому Шапекоенсе запропонував посаду клубного посла, ділиться з власними підписниками в Інстаграм мотиваційними відео. Джексон одружився, а зараз чекає народження сина. Крім цього, екс-голкіпер став справжньою телезіркою, діставшись фіналу популярного бразильського шоу Popstar. Його виступи зворушують до сліз, але значно більше – надихають.

Еліо Нето

34-річний центрбек перебував у жахливому стані, коли його діставали з-під уламків літака, але вже через два місяці після катастрофи почав пересуватись без сторонньої допомоги. Попри те, що Нето брав участь у виставкових матчах, він більше не повернувся на професійний рівень. Еліо насолоджується життям поруч з коханою дружиною та двома дітьми. У 2017-му вихованець Васко випустив книгу під назвою "Ти можеш повірити у завтра", у якій розповідає про власний досвід виживання. "Попри величезну пристрасть до футболу, я зрозумів, що у житті є значно важливіші речі", – зазначає автор.

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