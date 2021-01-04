Вихованець Атлетіка помер у віці 23-х років у автокатастрофі
06:30 - Читать на русском
Вінгер іспанської Герніки Айтор Гандіага пішов з життя у дуже юному віці.
Футболіст потрапив у ДТП рано вранці 3 січня, внаслідок чого загинув, коли його автомобіль врізався в автобус, повідомляє Marca.
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Першим на смерть Гандіаги відреагував гравець Атлетіка Ібаї Гомес, а трохи згодом і сам клуб з Більбао: "Величезний біль вихованця, який залишив свій слід на Лезамі. Обіймаємо його родину, друзів та товаришів по команді Герніка".
Зазначимо, що Гандіага свого часу виступав за клуб Басконія, який є частиною структури Атлетіка.
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