Сегодня (24 января) разбился самолет, на борту которого находились игроки и президент клуба 4 дивизиона Бразилии.

Воспитанник Атлетика погиб в возрасте 23 лет в автокатастрофе

Трагедия произошла сразу после взлета – самолет не набрал необходимую высоту и разбился недалеко от взлетно-посадочной полосы маленького городка Лузимангес, сообщает Globo Esporte. Все пассажиры погибли на месте. Среди них четверо игроков Палмаса – голкипер Рануле (27 лет), защитники Лукас Пракседес (23) и Гильерме Ноэ (28), и хавбек Маркус Молинари (23). Также на борту находились 32-летний президент клуба Лукас Мейра и пилот Вагнер Машадо.

Свои соболезнования уже выразили ряд известных клубов. Среди них и Шапекоенсе, игроки которого в 2016 году также стали жертвами авиакатастрофы.

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