Українцю Андрію Луніну не вдасться потрапити до основи в найближчих матчах.

Основний воротар мадридців Тібо Куртуа пропускав матч з Жироною через приступ гастроентериту. Як повідомляє офіційний твіттер клубу, бельгієць вилікувався і готовий зіграти.

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Головний тренер "вершкових" включив Куртуа в заявку на найближчий матч. Отже, Андрій Лунін повернеться на лаву запасних і на полі проти Альмерії не з'явиться.

В поточному сезоні українець грав трохи частіше. Він провів за Реал 12 матчів, в яких пропустив 13 голів. Тільки у чотирьох зустрічах Луніну вдалось зберегти свої ворота "сухими". Після матчу з Жироною, який "вершкові" програли з рахунком 2:4, українського голкіпера різко розкритикувала преса.

Нагадаємо, що Реал зіграє проти Альмерії в суботу, 29 квітня. Початок матчу о 19:30 за київським часом.

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