Осасуна в рамах матчу 32-го туру Ла Ліги дала бій Реал Сосьєдаду, але поразки не уникнула (0:2). Звіт читайте на "Футбол 24".

Осасуна набрала хороший хід, вигравши три з чотирьох останніх матчів у Ла Лізі і наблизившись до зони ЛЄ на відстань п'яти залікових балів. Перемога над Реал Сосьєдадом у рідних стінах могла б повернути памплонців у боротьбу за єврокубки. Втім, все пішло шкереберть вже на 6-й хвилині.

Саме тоді господарі пропустили перший гол, причому досить прикрий. Барренечеа Мугуруса увірвався на лівий край штрафного й покотив вздовж воріт – голкіпер виставив ногу, аби відбити простріл, але м'яч зрикошетив від неї у сітку. 0:1!

Надалі гра була рівною у всіх сенсах. Команди настріляли майже однакову кількість ударів, показник очікуваних голів майже не відрізнявся, та і за показником володіння переваги ніхто не мав. Поєдинок міг завершитись з будь-яким рахунком – втім, наваррці свої моменти не реалізували. Баски ж покарали суперника голом Кубо на 90-й хвилині. 0:2!

Саме з цим рахунком матч і добіг кінця. Осасуна залишилась на восьмій сходинці з 44 очками в активі. Реал Сосьєдад тримається четвертим, маючи в активі 58 залікових балів. На 8 більше, ніж у найближчого переслідувача (Вільяреала).

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