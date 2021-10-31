У неділю 10-й тур чемпіонату Німеччини продовжили два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 10-й тур

Аугсбург – Штутгарт – 4:1

Голи: Оксфорд, 30, Гаувелеув, 53, Нідерлехнер, 72, Фіннбогасон, 81 – Фюхріх, 7

Борусія М – Бохум – початок матчу о 18:30

Хоффенхайм у рідних стінах легко переміг Герту

Пара аутсайдерів Бундесліги – Аусбург та Штутгарт – зійшлись у дуелі фактично за шість очок. Гості вийшли вперед вже на початку матчу – Крісу Фюхріху вдався удар з межі штрафного майданчика низом впритул до правої штанги. В середині тайму "фугери" відігрались: Різ Оксфорд головою переправи м'яч у сітку після навісу з кутового.

По перерві Аугсбург забив вдруге. І знову успіх господарям приніс постріл головою. В середині тайму після навісу зі стандарту підопічні Маркуса Вайнцирля фактично зняли питання щодо переможця – Нідерлехнер примудрився знайти шпарину між голкіпером і стійкою. Наприкінці матчу Фіннбогасон добив Штутгарт пострілом під ліву стійку.

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