У суботу у 10-му турі чемпіонату Німеччини відбулось кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 10-й тур

Армінія – Майнц – 1:2

Голи: Ларусен, 42 – Сон Лі, 25, Буркардт, 69

Байєр – Вольфсбург – 0:2

Голи: Нмеча, 48, Арнольд, 51

Вилучення: Лакруа, 90+5 (Вольфсбург, червона картка)

Нереалізований пенальті: Аларіо, 90+6 (Байєр)

Борусія Д – Кельн – 2:0

Голи: Азар, 40, Тіггес, 64

Уніон Берлін – Баварія – 2:5

Голи: Гісельман, 43, Райєрсон, 65 – Лєвандовскі, 15 (пен.), 23, Сане, 35, Коман, 61, Мюллєр, 80

Фрайбург – Гройтер Фюрт – 3:1

Голи: Аста, 20 (аг.), Хьофлєр, 39, Гріфо, 78 (пен.) – Левелінг, 74

Айнтрахт – РБ Лейциг – початок зустрічі о 19:30

Хоффенхайм у рідних стінах легко переміг Герту

Один з аутсайдерів турнірної таблиці – Армінія – приймав на своєму полі міцного середняка Майнц. Господарі пропустили в середині першого тайму, але ще до перерви зуміли відігратись, забивши "гол у роздягальню". В середині другої сорокап'ятихвилинки "карнавальники" знову вийшли вперед, скориставшись помилкою захисту. На більше команд не вистачило і Майнц увірвався у топ-5 Бундесліги.

Байєр, який в останніх матчах добряче загальмував (дві поспіль невдачі у Бундеслізі і сенсаційний виліт з Кубка Німеччини від Карлсруе), намагався реабілітуватися у матчі з Вольфсбургом. Леверкузенці мали перевагу у володінні м'ячем, однак повністю програли перший тайм за ударами. По перерві "вовки" взялись втілювати кількість у якість і протягом трьох хвилин двічі відправляли "фармацевтів" у нокдаун. Вже у доданий час гості залишились у меншості і Аларіо міг забити гол престижу, але переграти Кастельса не зумів.

Дортмундська Борусія у гонитві за Баварією впродовж першого тайму ніяк не могла розпакувати ворота Кельна. Ба більше, Кельн був агресивнішим у всіх компонентах гри і за п'ять хвилин до перерви... пропустив – Азар головою результативно замкнув передачу Беллінгема. Після відпочинку на полі з'явився Тіггес і за шість хвилин подвоїв перевагу "джмелів".

Баварія, після ганебного вильоту з Кубка Німеччини від Борусії М (0:5), намагалась довести випадковість такого рахунку у матчі з Уніоном. Лєвандовскі протягом восьми хвилин (з пенальті та з гри) оформив дубль, а згодом Сане фактично зняв питання щодо переможця. Однак берлінці були не згодні з таким розвитком подій і під кінець тайму відродили інтригу. По перерві команди протягом чотирьох хвилин обмінялись голами – здаватись без бою Уніон не хотів. Наприкінці матчу Мюллєр влучним ударом поставив масну крапку.

Найгірша команда Бундесліги – Гройтер Фюрт – пропустила у першому таймі матчу з Фрайбургом двічі. Спочатку гості "оформили" автогол, зрізавши прострільну передачу у власні ворота, а згодом не втримали суперника після навісу з кутового. В середині другого тайму "трилистники" огризнулись результативним ударом і боротьба зав'язалась з новою силою. Однак ненадовго: Гріфо з пенальті покарав суперника за брудний підкат.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ