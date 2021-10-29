Програму 10-го туру Бундесліги відкривав поєдинок у Зінсхаймі між Хоффенхаймом і Гертою. Протягом усього матчу домінували господарі, а особливо успішним був перший тайм – за цей період їм вдалося провести кілька класних моментів і забити два голи. Вже на 19-й хвилині рахунок відкрив Крамаріч, який з меж штрафного влучив у лівий нижній кут, а на 36-й Руді вдало зіграв на добиванні після влучання Скова в стійку. 2:0!

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На перерву команди відправились саме з цими цифрами на табло. В другому таймі від берлінців очікувалась якась навала, однак нічого подібного не сталося – за 45 хвилин гості провели всього один неточний удар, а на 76-й хвилині вони ще й у меншості залишились внаслідок грубого фолу Бояти. Втім, і Хоффенхайм не форсував події, не створивши жодного реально гольового моменту. У підсумку, фінальний свисток зафіксував перемогу зінсхаймців з рахунком 2:0.

Хоффенхеайм, набравши 14 очок, піднявся на сьому позицію в турнірній таблиці Бундесліги. Герта, маючи в активі всього 12 залікових балів, опустилася на одинадцяту сходинку.

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