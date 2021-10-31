В воскресенье 10-й тур чемпионата Германии продолжили два матча. Отчет о них читайте на "Футболе 24".

Германия, Бундеслига, 10-й тур

Аугсбург – Штутгарт – 4:1

Голы: Оксфорд, 30, Гаувелеув, 53, Нидерлехнер, 72, Финнбогасон, 81 – Фюхрих, 7

Боруссия М – Бохум – начало матча в 18:30

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Пара аутсайдеров Бундеслиги – Аусбург и Штутгарт – сошлись в дуэли фактически за шесть очков. Гости вышли вперед уже в начале матча – Крису Фюхриху удался удар с границы штрафной низом вплотную к правой штанге. В середине тайма "фугеры" отыгрались: Риз Оксфорд головой переправил мяч в сетку после навеса с углового.

После перерыва Аугсбург забил второй раз. И снова успех хозяевам принес выстрел головой. В середине тайма после навеса со стандарта подопечные Маркуса Вайнцирля фактически сняли вопрос о победителе – Нидерлехнер умудрился найти щель между голкипером и стойкой. В конце матча Финнбогасон добил Штутгарт выстрелом под левую штангу.

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