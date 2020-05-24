Безславна поразка Шальке і шедевр Льовена у відеоогляді матчу проти Аугсбурга

Шальке з Гельзенкірхена зазнав сенсаційної поразки від Аугсбурга в поєдинку 27-го туру німецької Бундесліги. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів матчу.

Гості зі Швабії шокували Шальке вже в дебюті зустрічі. На 7-й хвилині Едуард Льовен прямим ударом зі штрафного розкішно поклав м'яч у ліву дев'ятку – 0:1.

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Від стартового стресу гельзенкірхенці так і не відійшов, створивши хіба 1-2 напівмоменти. Як наслідок, під завісу поєдинку Аугсбург ще двома голами довів рахунок до розгромного. Спочатку Ноа-Жоель Саренрен-Базі скористався помилкою оборонця, увійшов у карний майданчик і класно відправив м'яч у верхній кут. А вже в доданий арбітром час Серхіо Кордова обікрав опонента, організував собі вихід віч-на-віч із Шубертом і спокійно переграв кіпера – 0:3!