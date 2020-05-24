Шальке ганебно програв Аугсбургу – 2:22 для "кнаппен" за дев'ять останніх матчів

Шальке в черговий раз зганьбився, зазнавши нищівної поразки від Аугсбурга у рідних стінах (0:3).

Шальке після поразок конкурентів Шальке міг піднятися на шосту позицію в турнірній таблиці, але для цього треба було перемагати скромний Аугсбург. Крім того, гельзенкірхенці мали якось реабілітуватися за розгром у Рурському дербі. Словом, мотивації вистачало, однак вже за сім хвилин після старту зустрічі "кнаппен" ошелешили потужним ударом Льовена зі штрафного – точно в дев'ятку, 0:1! Це був єдиний незаблокований удар гостей до перерви, а всього їх було аж три.

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У Шальке в першому таймі взагалі нічого не вдавалося, крім одного пострілу Матондо з меж карного майданчика в площину. На старті другого "кобальтові" ледь не пропустили вдруге внаслідок прориву Нідерлехнера по флангу та удару з гострого кута, а до 60-ї хвилини у господарів ще й зламався Кутуджу. У Шальке нічого не виходило і на 70-х хвилинах, в той час як у Аугсбурга додалося ще чотири постріли в площину воріт.

Зрештою, така гра завершилась голом гостей на 76-й хвилині. Саренрер-Базе, вийшовши на заміну, спіймав відскок від Сане, відірвався від Кенні, хитнув Сане у штрафному й пробив у правий кут – 0:2. Деніс Вагнер спробував перегорнути гру, кинувши у бій Буджеллаба та Рамана, але гостроти це не додало. В компенсований же час Аугсбург ще й третій гол провів – Кордова обікрав Меркана, обійшов Шуберта і забив у порожні ворота. Схоже, на тренера "кобальтових" чекає відставка.

Таким чином, Аугсбург відсвяткував перемогу й набрав 30 очок, піднявшись на тринадцяту сходинку в турнірній таблиці Бундесліги. Шальке, маючи в активі 37 залікових балів, залишився на восьмій позиції – це був вже дев'ятий матч Бундесліги без перемог поспіль. За цей час "кнаппен" забили всього два голи, пропустивши на двадцять більше.

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