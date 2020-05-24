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Аугсбург после разгрома Шальке добил "кнаппен" троллингом

21:50 20 Читати українською
Аугсбург после разгрома Шальке добил "кнаппен" троллингом
Шальке – Аугсбург / твиттер Аугсбурга

Немецкий Аугсбург пошутил в сети над Шальке из Гельзенкирхена после очного поединка команд в рамках 27-го тура Бундеслиги.

 
Эдуард Лёвен 7’
Ноа- Жоэль Саренрен-Бази 76’
Серхио Кордова 90+1’
7’ Эдуард Лёвен
76’ Ноа- Жоэль Саренрен-Бази
90+1’ Серхио Кордова

Насмешливый пост "Их планы на 2020-й" появился в официальном твиттере швабов.

Бесславное поражение Шальке и шедевр Лёвена в видеообзоре матча против Аугсбурга

Пресс-служба Аугсбурга считает, что клубу из Гельзенкирхена нужно сменить название с Шальке 04 на Шальке 03. Именно со счетом 0:3 "кнаппен" уступили в домашнем поединке против команды Хайко Херрлиха. Это уже второе подряд разгромное поражение гельзенкирхенцев.

К слову, Шальке не побеждает в чемпионате Германии с января. Серия без побед "кобальтовых" насчитывает 9 поединков.

Шальке позорно проиграл Аугсбургу – 2:22 для "кнаппен" за девять последних матчей

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Германия Шальке Шальке Аугсбург Аугсбург футбольные курьёзы Шальке - Аугсбург
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