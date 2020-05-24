Аугсбург после разгрома Шальке добил "кнаппен" троллингом

Немецкий Аугсбург пошутил в сети над Шальке из Гельзенкирхена после очного поединка команд в рамках 27-го тура Бундеслиги.

Насмешливый пост "Их планы на 2020-й" появился в официальном твиттере швабов.

Бесславное поражение Шальке и шедевр Лёвена в видеообзоре матча против Аугсбурга

Пресс-служба Аугсбурга считает, что клубу из Гельзенкирхена нужно сменить название с Шальке 04 на Шальке 03. Именно со счетом 0:3 "кнаппен" уступили в домашнем поединке против команды Хайко Херрлиха. Это уже второе подряд разгромное поражение гельзенкирхенцев.

К слову, Шальке не побеждает в чемпионате Германии с января. Серия без побед "кобальтовых" насчитывает 9 поединков.

Шальке позорно проиграл Аугсбургу – 2:22 для "кнаппен" за девять последних матчей