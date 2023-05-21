Мюнхенці в рідних стінах програли РБ Лейпциг і ризикують звалитися на другу сходинку.

"Золотий" подарунок Дортмунду від Тухеля у відеоогляді матчу Баварія – РБ Лейпциг – 1:3

"Атмосфера у роздягальні мертва. Дортмунд? Ми повинні дивитися на себе. Це явно була не хороша гра від нас. Звичайно, ми сподіваємося на невдачу Борусії, але ми повинні подивитись на себе та виграти наш матч наступного тижня", – заявив де Лігт у післяматчевому коментарі.

Якщо Борусія сьогодні здолає Аугсбург, то обійде Баварію на 2 очки. В останньому турі дортмундці приймають немотивований Майнц, а мюнхенці зіграють на полі Кельна. Рівність очок буде на користь Баварії, у якої значно краща різниця забитих-пропущених.

De Ligt: "The atmosphere (in the dressing room) is dead. Dortmund? We have to look at ourselves. We didn't play a good game. Hopefully Dortmund won't win tomorrow, but we have to look at ourselves and win our game next week" [ @Plettigoal]pic.twitter.com/UrF94iBY1R — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 20, 2023

РБ Лейпциг зганьбив Баварію і зіграє в ЛЧ – фіаско Мюнхена відкрило Борусії шлях до чемпіонства