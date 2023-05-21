Баварія провалилася у матчі 33 туру Бундесліги проти РБ Лейпциг. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.

Баварія виграла перший тайм завдяки голу Гнабрі, але другий перетворився на катастрофу. Камбек РБ Лейпциг розпочав Конрад Лаймер, який влітку стане вільним агентом і повинен переїхати якраз у Мюнхен.

РБ Лейпциг зганьбив Баварію і зіграє в ЛЧ – фіаско Мюнхена відкрило Борусії шлях до чемпіонства

Потім підопічні Тухеля "привезли" 2 дурні пенальті. Павар перечепив Нкунку, а Мазрауї вирішив зупиняти м'яч рукою. Нкунку та Собослай з позначки били точно. 1:3 – Баварія перед останнім туром ризикує опинитися позаду Дортмунда, а РБ Лейпциг гарантував собі груповий етап Ліги чемпіонів.