Мюнхенців від чергового чемпіонства Німеччини відділяли дві перемоги. Першу з них потрібно було здобувати у матчі проти РБ Лейпциг, який не збирався просто так віддавати очки. Перемога над лідером Бундесліги гарантувала "бикам" путівку в Лігу чемпіонів – той випадок, коли обом командам на фініші сезону є за що боротися.

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Команда Тухеля почала активніше, проте без ударів у площину у стартові 10 хвилин. Найпам'ятніший епізод у дебюті гри – моторошне зіткнення головами Сімакана і Канселу в центрі поля. Обоє продовжили гру, після чого Баварія втратила супермомент. Мюллєр вискочив віч-на-віч із Бласвіхом, але програв ближній бій кіперу гостей. Лейпциг в атаку практично не ходив (жодного удару за півтайму) і, зрештою, поплатився за свою інтертність.

На 25-й хвилині Баварія повела в рахунку. Канселу і Мюллєр закрутили карусель на лівому фланзі, м'яч опинився у Гнабрі, який щосили вгатив у ближній кут з лінії штрафного. М'яч від стійки влетів у ворота. 1:0 – другий удар у площину завершився голом. Гнабрі забив у 4-му матчі поспіль.

Не одразу, але "бики" оговталися від пропущеного м'яча. Гості увімкнули пресинг на чужій половині і вперше потурбували Зоммера на 34-й – Ян парирував удар Собослая. Тут же захист Баварії провалився ще раз, однак швейцарський кіпер знову підчистив, після чого впорався зі ще одним ударом. Додали гості у останню третину тайму, однак забити не змогли. Натомість ледь не пропустили від Комана, який головою пробив поруч зі стійкою. У підсумку, 1:0 після 45-ти хвилин на Альянц Арені.

По перерві Баварія намагалася заспокоїти гру, але те, що сталося, Томас Тухель не міг уявити навіть у страшному сні. Спершу команда Марко Розе відігралася ні з чого. Кутовий мюнхенців завершився обрізкою і виходом 4-х гравців Лейпцига на одного Мусіалу. Джамал ледь не врятував, однак Лаймер, який новий сезон може розпочати саме в Баварії, буквально розстріляв Зоммера. 1:1 – результат, який категорично не влаштовував Мюнхен.

А на 74-й хвилині Нкунку заробив пенальті для Лейпцига. Лідер гостей впав після контакту з Паваром. Сам Крістофер пішов бити і прошив Зоммера сильним ударом по центру. Шок і абсолютна тиша на Альянц Арені. Нкунку міг взагалі все вирішувати, але не реалізував вихід віч-на-віч із Зоммером. Був варіант і з пасом на вільного Лаймера, однак француз зіграв егоїстично.

Втім, вже у наступній атаці гості заробили право на ще один пенальті після гри рукою в абсолютно простій ситуації. Цього разу пішов бити Собослай, і зробив це вдало. 1:3 – це була крапка. Томаса Тухеля кликали для надання нового імпульсу команді, яка з Нагельсманном билася за три трофеї, а тепер ризикує втратити все. Браво, Олівер Кан. Браво, Хасан Саліхаміджіч.

РБ Лейпциг шокував Баварію і гарантував собі третє місце та путівку в Лігу чемпіонів. Марко Розе, якого рік тому звільнив Дортмунд, може подарувати своїй колишній команді першу позицію Бундесліги перед останнім туром. Для цього Борусії у неділю потрібно обіграти Аугсбург на виїзді.

Через тиждень "джмелі" вдома приймуть Майнц. Баварія ж на виїзді зіграє проти Кельна, який усі свої турнірні питання вже вирішив. РБ Лейпциг прийме претендента на виліт – команда Марко Розе зіграє з Шальке.