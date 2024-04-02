Атлетіко приїхав у гості до Вільяреала, намагаючись повернутись у зону ЛЧ. Мадридці відставали від топ-4 всього на один заліковий бал, однак нічия не влаштовувала – команді треба було перемагати (у басків перевага в особистих зустрічах). Втім, зробити це було непросто, адже "жовта субмарина" не знала протягом 9-ти турів, вигравши 4 матчі поспіль.

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Гості налаштувались так сильно, що могли забивати на 7-й хвилині внаслідок закидання Грізманна. Ліно прийняв його перед голкіпером і пробив, однак Йоргенсен парирував. Данець тріумфував недовго – вже на 9-й Атлетіко відкрив рахунок. Рікельме подав з кутового, а Вітсель спокійно підрізав м'яч під дальню стійку. 0:1!

На 17-й хвилині "матрацники" могли й подвоїти свою перевагу зусиллями Депая, якому вдалося класне переведення у штрафний під удар Льоренте. Потужний удар Маркуса парирував Йоргенсен. В середині ж другого тайму Рікельме виконав шикарний слаом із центру поля до чужого карного майданчика, однак пробив повз дальній кут – а в ще одній атаці зарядив над поперечкою.

Вільяреал за весь перший тайм зумів огризнутись тільки кутовим зі скидкою Сьорлота на Морено. Жерар стріляв метрів з 10-ти, але вийшло зависоко. У підсумку, відпочивати команди відправились за рахунку 1:0 на користь Атлетіко.

Здавалося, що підопічні Чоло Сімеоне швидко дотиснуть "субмарину" – втім, не все сталося, як гадалося. Всього за чотири хвилини по перерві левантійці відновили статус-кво. Мадридці обрізались під пресингом, Капу із правого напівфлангу віддав пас Морено, а той перевів на лінію штрафного. Сьорлот звідти поцілив у правий нижній.

Після цього команди взяли тривалу паузу в створенні гострих епізодів. Гра була абсолютно рівною до завершальної 15-хвилинки, коли Атлетіко несподівано почав створювати момент за моментом. Спрацювали заміни Дієего Сімоене, причому майже всі. Так, на 77-й хвилині свіжий Мората замикав подачу Аспілікуети (в руки Йоргенсену), а на 80-й Барріос замикав подачу на лінію воротарського – її виконав не менш свіжий Корреа. Трохи неточно!

Вільяреал міг покарати за марнотратство контратакою на 86-й хвилині, коли Баена п'яткою скинув пас під удар Парехо. Той стріляв з меж карного майданчика, однак не влучив у площину. А невдовзі Атлетіко забив вдруге – свіжий Сауль прийняв пас на лінії штрафного й пробив під ліву стійку. 1:2!

Цей гол став вирішальним. Атлетіко втримав свою перемогу, набравши 58 очок і повернувшись у топ-4. Вільяреал же знову не зміг обійти Валенсію – команда тримається у двох залікових балах від "кажанів", тримаючись на 10-й позиції.

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