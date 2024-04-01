Епічна боротьба Андрія Луніна за статус основного кіпера у Реалі – не єдиний такий випадок у топ-клубах. Воротарська дилема у Манчестер Сіті не настільки гостра, але також має свої особливості.

Коли Едерсон травмувався у матчі з Ліверпулем (1:1), то за попередніми оцінками лікарів воротар мав залишатися недоступним для Пепа Гвардіоли протягом кількох тижнів. Очікувалося, що до важливого матчу з Арсеналом 31 березня, бразилець повернеться у стрій. Однак у старті "містян" вийшов Штефан Ортега, відіграв "на нуль", а головний тренер Манчестер Сіті сказав, що "до цієї гри Едерсон навіть не був близьким"…

9 квітня чемпіон Англії зустрінеться із Реалом у чвертьфіналі ЛЧ. Начебто часу для відновлення Едерсона ще вдосталь. І, напевно, дуель найкращих клубів світу не перетвориться на заочне протистояння "других воротарів". Проте Штефан Ортега давно заслужив на звання найкращого серед дублерів Едерсона (нехай пробачать Браво, Стеффен та Карсон) і може замахнутися на більше. Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR ближче знайомиться з 31-річним воротарем Манчестер Сіті.

Трансферне літо 2022-го було цілковито присвячено одному переходу. Його масштаби збирали на собі всю увагу не лише в АПЛ, а й у Європі. Ерлінг Холанд переїжджає на Етіхад. Не дивно, що на фоні такого трансферу загубилася новина про запрошення у Сіті воротаря-вільного агента з німецької Армінії.

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Водночас ті, хто цікавляться Бундеслігою, розуміли, кого вдалося підписати "містянам". Ще задовго до публічної інформації про інтерес Манчестер Сіті до Ортеги експерти підкреслювали необхідну шаблонність профайлу голкіпера Армінії. І одноголосно запевняли – ось він, воротар мрії для Хосепа Гвардіоли.

Оглядач німецького футболу Роман Саврій відзначав Ортегу ще три роки тому і у своїй символічній збірній чемпіонату віддав роль основного кіпера Бундесліги саме Штефану, який захищав ворота безнадійного аутсайдера.

Ортега був лідером ліги за кількістю сейвів та другим за відсотком парируваних ударів – блискуча гра на лінії. Однак фахівці називали Штефана плеймекером Армінії завдяки вмінню руйнувати пресинг суперника і роздавати класні передачі (найкращий у топ-5 лігах за кількістю точних передач, асистів у фінальну третину та передач у штрафний майданчик).

У захваті нині від свого резервного воротаря і Пеп Гвардіола. "Едерсон – винятковий воротар. У мене немає жодних сумнівів. Але реальність зараз така, що у нього є інший воротар, котрий штовхає його, як ніколи раніше. Ортега є типовим німецьким воротарем, він робить неймовірні рухи руками. Те, як він грав у Кубку Англії, навіть у Лізі чемпіонів. Він винятковий воротар".

Та яким би класним ти не був і як би тебе не нахвалював тренер, тобі доводиться конкурувати з Едерсоном. І Ортега все розуміє: "Едді – найкращий воротар, і я б сказав, що ми на одному рівні – у кожного є ділянка, у якій він кращий – але, звичайно, нелегко не грати кожного тижня. Ми вчимося один в одного, ми працюємо разом і рухаємося в одному напрямі. Якщо я час від часу засмучуюся, мені потрібно розчаровуватися через рішення тренерів, а не через Едді, оскільки він робить те саме, що й я – ходить на тренування. І показує свою найкращу версію. Я не можу на нього злитися, і коли я граю, він мене підтримує, тому у нас близькі стосунки. Він топ-воротар".

До переїзду в Сіті Ортега виступав лише за дві команди: вже згадану Армінію та Мюнхен 1860.

Я виріс у маленькому селі в центральній Німеччині. У дитинстві разом із друзями ми грали у футбол 5 на 5 протягом всього дня. Останнім гравцем, який розташовувався найближче до воріт, завжди мав бути воротар – так я вперше почав грати у рамці, – згадував про дитинство Штефан, батько якого також був воротарем.

Колись хлопець лише мріяти міг про потрапляння в АПЛ. Якось він зізнався, що часто обирав Манчестер Сіті під час гри у FIFA. А ще захоплювався Ікером Касільясом та Олівером Каном. Ортега дещо комплексував через свій невисокий, як для воротаря, зріст (185 сантиметрів), а приклад Касільяса сприймав у якості мотивації.

Разом із Сіті Ортега вже виграв усе, що тільки можна. Переможець Прем’єр-ліги, Кубка Англії, Ліги чемпіонів, Суперкубка та Клубного чемпіонату світу – п’ять найбільших клубних турнірів і все це протягом одного незабутнього року.

Та чи може Ортега замахнутися на зміну власної ролі у команді? І чи можливе життя Сіті без Едерсона? За два сезони Ортега провів трохи менше 30 поєдинків за "містян". Шість із них у Лізі чемпіонів, ще сім – в АПЛ.

Якщо винести за дужки недільний матч з Арсеналом, то відсоток сейвів Ортеги значно вищий (85,2% проти 68% у Едерсона). Крім того, середній показник дотиків до м'яча за 90 хвилин у німця більший: 58,6 проти 35,7 в Едерсона. Не дивно, що Ортега більше пасує (48,4 на 27,7) і вдвічі більше виконує довгих передач (16,1 проти 8,3). Зате в Едерсона ці паси точніші (84,8% – у бразильця, 78,5% – у німця).

В одному з недавніх інтерв'ю Штефан запевняв, що хоче бути першим номером Сіті, "інакше б узагалі не переходив у команду". На початку березня, ще до травми Едерсона, у пресі з'явилася інформація про те, що німецький кіпер та клуб не можуть досягнути згоди щодо продовження контракту, який завершується влітку 2025-го. Можливо, останні події змусять сторони внести певні корективи у свої позиції при переговорах. Адже Штефан Ортега заслуговує на новий шанс у воротах Манчестер Сіті.