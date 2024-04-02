Атлетико приехал в гости к Вильярреалу, пытаясь вернуться в зону ЛЧ. Мадридцы отставали от топ-4 всего на один зачетный балл, однако ничья не устраивала – команде надо было побеждать (у басков преимущество в личных встречах). Впрочем, сделать это было непросто, ведь "желтая субмарина" не знала на протяжении 9-ти туров, выиграв 4 матча подряд.

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Гости настроились так сильно, что могли забивать на 7-й минуте в результате заброса Гризманна. Лино принял его перед голкипером и пробил, однако Йоргенсен парировал. Датчанин торжествовал недолго – уже на 9-й Атлетико открыл счет. Рикельме подал с углового, а Витсель спокойно подрезал мяч под дальнюю штангу. 0:1!

На 17-й минуте "матрасники" могли и удвоить свое преимущество усилиями Депая, которому удалось классный перевод в штрафную под удар Льоренте. Мощный удар Маркуса парировал Йоргенсен. В середине же второго тайма Рикельме выполнил шикарный слаом из центра поля в чужую штрафную, однако пробил мимо дальнего угла – а в еще одной атаке зарядил над перекладиной.

Вильярреал за весь первый тайм сумел огрызнуться только угловым со скидкой Серлота на Морено. Жерар стрелял метров с 10-ти, но получилось высоковато. В итоге, отдыхать команды отправились при счете 1:0 в пользу Атлетико.

Казалось, что подопечные Чоло Симеоне быстро дожмут "субмарину" – впрочем, не все произошло, как думалось. Всего за четыре минуты после перерыва левантийцы восстановили статус-кво. Мадридцы обрезались под прессингом, Капу с правого полуфланга отдал пас Морено, а тот перевел на линию штрафной. Серлот оттуда попал в правый нижний.

После этого команды взяли длительную паузу в создании острых эпизодов. Игра была абсолютно равной до завершающей 15-минутки, когда Атлетико неожиданно начал создавать момент за моментом. Сработали замены Диего Симоене, причем почти все. Так, на 77-й минуте свежий Мората замыкал подачу Аспиликуэты (в руки Йоргенсену), а на 80-й Барриос замыкал подачу на линию вратарской – ее выполнил не менее свежий Корреа. Немного неточно!

Вильярреал мог наказать за расточительность контратакой на 86-й минуте, когда Баэна пяткой сбросил пас под удар Парехо. Тот стрелял из пределов штрафной, однако не попал в створ. А вскоре Атлетико забил второй раз – свежий Сауль принял пас на линии штрафной и пробил под левую стойку. 1:2!

Этот гол стал решающим. Атлетико удержал свою победу, набрав 58 очков и вернувшись в топ-4. Вильярреал же снова не смог обойти Валенсию – команда держится в двух зачетных баллах от "летучих мышей", держась на 10-й позиции.

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