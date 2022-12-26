23-річний португалець чітко визначився, що хоче якомога швидше покинути столицю Іспанії. Його відносини з Сімеоне зіпсувались, тому "матрацники" виставили його на продаж. Щоправда, хочуть вони за нього понад 100 мільйонів євро.

Атлетіко готовий продати Феліша – "матрацники" хочуть отримати 140 мільйонів

Якщо Феліша все ж вдасться продати, то йому на заміну повинен прийти Борха Іглесіас. Представники Атлетіко вже контактували з оточенням форварда Бетіса, щоб оцінити його готовність до переїзду, стверджує Marca.

29-річний іспанець подобається Дієго Сімеоне, який у другій частині сезону хоче покращити показники забитих голів (зараз це у середньому 1,33 гола за матч).

Іглесіас у поточній кампанії провів 17 поєдинків за Бетіс, у яких відзначився 8 м'ячами й 3 асистами. У Феліша статистика дещо скромніша: 18 зустрічей, 4 голи й 3 результативні передачі.

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