Нападник Атлетіко та збірної Португалії Жоау Феліш близький до відходу з мадридського клубу.

Феліш хоче покинути Атлетіко, але мадридці встановили божевільну стартову ціну за португальця – 140 млн євро, повідомляє Relevo.

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Окрім амбіцій, Жоау підштовхують до трансферу відносини з Сімеоне, які, як зазначається, повністю зіпсувались. Агент Феліша вже почав переговори з ПСЖ, Челсі, Арсеналом, Манчестер Юнайтед та Баварією.

Феліш провів 18 поєдинків у складі Атлетіко, в яких відзначився 4 голами та 3 асистами. Зауважимо, що португалець є трансферним рекордом мадридського клубу, який в 2019 році заплатив за нього 127 млн євро.

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