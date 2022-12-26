23-летний португалец четко определился, что хочет поскорее покинуть столицу Испании. Его отношения с Симеоне испортились, поэтому "матрасники" выставили его на продажу. Правда, хотят они за него более 100 миллионов евро.

Атлетико готов продать Фелиша – "матрасники" хотят получить 140 миллионов

Если Фелиша все же удастся продать, то ему на замену должен прийти Борха Иглесиас. Представители Атлетико уже контактировали с окружением форварда Бетиса, чтобы оценить его готовность к переезду, утверждает Marca .

29-летний испанец нравится Диего Симеоне, который во второй части сезона хочет улучшить показатели забитых голов (сейчас в среднем 1,33 гола за матч).

Иглесиас в текущей кампании провел 17 поединков за Бетис, в которых отличился 8 мячами и 3 ассистами. У Фелиша статистика несколько скромнее: 18 встреч, 4 гола и 3 результативных передачи.