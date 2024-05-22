Атлетіко розпрощається з Депаєм після закінчення контракту гравця наприкінці червня 2024 року. Як інформує інсайдер Фабріціо Романо, нідерландський нападник покине стан "кольчонерос" на правах вільного агента. Таким чином, Депай зможе самостійно обрати собі наступний клуб.

Трансфер Довбика в Атлетіко може зірватися – українець став альтернативою топ-цілі Сімеоне у великій революції складу

Виступи Мемфіса в сезоні 2023/24 не можна назвати стабільними. 30-річний гравець отримав кілька травм, але все одно зіграв у 25 матчах чемпіонату Іспанії. У них він забив 5 м'ячів. У Лізі чемпіонів нідерландець забив лише одного разу, але цей гол у ворота Інтера перевів протистояння Атлетіко з "нерадзуррі" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів у додатковий час. Цього виявилося достатньо, щоб головний збірної Нідерландів Рональд Куман заніс нападника до попередньої заявки на Євро-2024.

Раніше Депай грав за ПСВ, Манчестер Юнайтед, Ліон і Барселону.

Хет-трик Грізманна вивів Атлетіко у ЛЧ, Атлетік програв попри гол-шедевр, Кадіс здолав Севілью й зберіг шанси на Ла Лігу