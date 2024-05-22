Атлетико расстанется с Депаем по окончании контракта игрока в конце июня 2024 года. Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, нидерландский нападающий покинет стан "кольчонерос" на правах свободного агента. Таким образом, Депай сможет самостоятельно выбрать себе следующий клуб.

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Выступления Мемфиса в сезоне 2023/24 нельзя назвать стабильными. 30-летний игрок получил несколько травм, но всё равно сыграл в 25 матчах чемпионата Испании. В них он забил 5 мячей. В Лиге чемпионов нидерландец забил лишь однажды, но этот гол в ворота Интера перевёл противостояние Атлетико с «нерадзурри» в 1/8 финала Лиги чемпионов в дополнительное время. Этого оказалось достаточно, чтобы главный сборной Нидерландов Рональд Куман включил нападающего в предварительную заявку на Евро-2024.

Ранее Депай играл за ПСВ, Манчестер Юнайтед, Лион и Барселону.

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