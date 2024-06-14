На радари мадридців потрапив 23-річний голкіпер Жоан Гарсія з Еспаньйола, інформує AS.

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Вихованець "папуг" довго протирав штани у запасі, але вгризся зубами у свій перший шанс. Конкурент отримав травму, і в лютому цього року ворота Еспаньйола довірили Гарсії. Він видає неймовірні цифри – всього 9 пропущених голів у 19 матчах Сегунди, 11 "кліншитів". Жоан швидко привернув увагу клубів АПЛ та Реала, який ніяк не може переконати Луніна продовжити контракт.

Еспаньйол зіграє у фіналі плей-офф за підвищення, що може суттєво змінити ціну Гарсії. Якщо "папуги" проб'ються в еліту, то клаусула їхнього голкіпера автоматично зросте до 20 млн євро.

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