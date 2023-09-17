Мадридський клуб зазнав розгромної поразки від Валенсії (0:3) в п'ятому турі Ла Ліги. Але це не всі неприємності, які чекали на Атлетіко. Півзахисник Тома Лемар отримав травму і був змушений покинути поле на ношах.

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Як повідомив офіційний сайт "матрацників", у француза діагностували розрив правого ахіллового сухожилля. Найближчим часом Лемара прооперують. Очікується, що він пропустить близько п'яти місяців.

Нагадаємо, що півзахисник приєднався до Атлетіко у 2018 році. Через різноманітні травми Лемар пропустив понад 50 матчів мадридців.

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