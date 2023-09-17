Атлетіко та Лаціо вважаються фаворитами на вихід в плей-офф Ліги чемпіонів 2023/24, але списувати Селтік і Фейєнорд дуже нерозважливо. "Футбол 24" представляє учасників групи Е.

Груповий етап Ліги чемпіонів сезону 2023/24 стартує за лічені дні. Футбол 24 разом з партнером HLIBNY DAR завершує серію матеріалів про учасників головного клубного турніру Європи.

Нова історія з Барсою, кризовий Порту та бельгійський "сюрприз": якою буде боротьба Шахтаря за плей-офф ЛЧ

На десерт залишився квартет Е – не найяскравіший за іменами, але тут також вистачає родзинок. Це і Атлетіко, який буде намагатися змити ганьбу попереднього розіграшу ЛЧ; і оновлений Лаціо, який вчиться жити без Мілінковіча-Савіча. Фейєнорд і Селтік, з якими торік грав Шахтар. Звісно, усі очікують, що путівки в плей-офф ЛЧ дістануться командам зі столиць Іспанії та Італії. Однак досвід доводить, що з цими командами марно робити будь-які прогнози. Тож перед нами потенційно найнепередбачуваніша група.

Атлетіко

Багаж минулого сезону: Дієго Сімеоне намагається адаптуватися до нових обставин і потроху відходить від свого фірмового стилю. Цей процес зовсім не безболісний. "Матрацники" з тріском провалили груповий етап Ліги чемпіонів, де суперниками були Порту, Брюгге та Байєр. Тобто Атлетіко, за амбіціями, повинен був посідати там перше місце. Реальність виявилася іншою – лише 5 набраних очок і жодних єврокубків навесні.

Відсутність додаткового навантаження допомогла на внутрішній арені. Підопічні Сімеоне встановили другий найкращий результат за набраними очками за останні п'ять сезонів та знову вибороли бронзові медалі. Попереду фінішували лише два гегемони Ла Ліги.

Амбіції: Атлетіко, схоже, знайшов якогось по-справжньому дієвого шамана. Другий рік поспіль мадридська команда отримує потенційно дуже хорошу групу в Лізі чемпіонів. Ось і перевіримо, як Дієго Сімеоне засвоює уроки. Нового фіаско боси клубу можуть і не пробачити.

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10 найдорожчих гравців: Родріго де Пауль, Ян Облак, Хосе Марія Хіменес, Маркос Льоренте, Науель Моліна, Анхель Корреа, Антуан Грізманн, Рейнілду, Тома Лемар, Альваро Мората.

Головна зірка: Антуан Грізманн, якби не провальна втеча в Барселону, цілком міг би претендувати на статус найкращого гравця Атлетіко за всю історію. Однак вояж в Каталонію йому не забудуть. Втім, француз доводить, що любить Мадрид по-справжньому. Заради повернення він пожертвував своїм его, а тепер відмовився від грошей. Влітку Грізманн міг перебратися в аравійський світ, але залишився. Ціль Антуана дуже чітка – він хоче стати найкращим бомбардиром клубу. До легендарного Луїса Арагонеса лише 14 голів. Виконати місію реально вже у цьому сезоні.

Лаціо

Багаж минулого сезону: Мауріціо Саррі врахував усі помилки дебютного сезону, а тут ще й конкуренти масово допомагали. От і вийшло, що фактично лише Лаціо вів з Наполі боротьбу за чемпіонство ледь не до самого кінця. Звісно, "орли" пожертвували кубковими турнірами. В Лізі Європи грали резервним складом, тому не подолали груповий етап, опинившись у Лізі конференцій. Але головне, що виконали завдання на сезон – без зайвих проблем повернулися в ЛЧ.

Амбіції: замість кроку вперед, Саррі доводиться відкотитися назад. Влітку Лаціо продав Мілінковіча-Савіча. Центральну фігуру проєкту. Замість серба запросили цілу низку виконавців. Тож зараз головний тренер знову будує нову команду. Миттєвого ефекту це не дасть. У Саррі так не буває. До того ж у Лізі чемпіонів доведеться також демонструвати свій максимум. Тут інакше не можна.

10 найдорожчих гравців: Маттіа Дзакканьї, Даїчі Камада, Маттео Гендузі, Ніколо Казале, Луїс Альберто, Алессіо Романьйолі, Ніколо Ровелла, Чіро Іммобіле, Феліпе Андерсон, Таті Кастельянос.

Головна зірка: Чіро Іммобіле також міг перебратися у Саудівську Аравію. Президент Лаціо говорив, що навіть не думав розглядати пропозиції. Більше схоже на правду, що не давали достатньо грошей. Насправді втрата форварда не стала б проблемою. Однак Іммобіле залишився, і це добре. Для Лаціо він уже давно більше, ніж просто гравець чи капітан. Це символ клубу та душа команди.

Фейєнорд

Багаж минулого сезону: було б цікаво подивитися на боротьбу з Аяксом, який не перебував би в кризі. А так Фейєнорд наскільки переважав інших суперників, що інтрига в Ередивізі була лише формальною. У Лізі Європи вони були в одному квартеті з Лаціо, де всі команди набрали по 8 очок. Завдяки додатковим показникам роттердамці стали першими, в 1/8 фіналу розбили Шахтар, а далі вилетіли від Роми.

Амбіції: Цієї осені знову доведеться їхати до столиці Італії. Підозрюємо, Фейєнорд дуже хоче успішніше зіграти на Стадіо Олімпіко, де торік він двічі отримав по чотири м'ячі. Також знаковими будуть матчі проти Селтіка, який нідерландці обіграли у фіналі Кубка чемпіонів у 1970 (єдиний раз коли виграли турнір). Серйозну ставку на Лігу чемпіонів команда не робить, але готова стати сенсацією групового етапу.

10 найдорожчих гравців: Давід Ганцко, Лутсхарел Геертрюйда, Сантьяго Хіменес, Джастін Бейлов, Матс Віффер, Лука Іванушец, Келвін Стенгс, Куїліндші Хартман, Ігор Пайшао, Квінтен Тімбер.

Головна зірка: той випадок, коли усі гравці перебувають у тіні головного тренера. Саме Арне Слот – головний актив Фейєнорда. Він привів роттердамців до фіналу Ліги конференцій, наступного року виграв Ередивізі, а тепер готується штурмувати ЛЧ. Влітку Слота хотіли переманити Шахтар і Тоттенхем, але він вирішив, що його історія з "червоно-білими" ще не добігла кінця.

Селтік

Багаж минулого сезону: "кельти" дуже легко вкотре виграли усі національні трофеї. Втім, великим розчаруванням стало повернення в основну сітку Ліги чемпіонів, де Селтік не був чотири роки. У групі з Шахтарем, Реалом та РБ Лейпциг представники Шотландії посіли останнє місце, набравши лише два очки (за нічиї проти донеччан).

Амбіції: Запрошення Анге Постекоглу виявилося дуже хорошим рішенням. Він скинув із трону Рейнджерс. Це важить дуже багато. Однак у новий сезон Селтік входить із Бренданом Роджерсом, сподіваючись щонайменше на повторення успіхів, яких фахівець досяг під час своєї першої каденції в Глазго. Першим завданням буде навчити "кельтів" обходитися без Жоти, якого переманили в Саудівську Аравію.

10 найдорожчих гравців: Кього Фурухасі, Кемерон Картер-Вікерс, Рео Хатате, Метт О-Рілі, Каллум МакГрегор, Ліел Абада, Алістар Джонстон, Грег Тейлор, Дайзен Маеда, Майк Навроцкі.

Головна зірка: Кього Фурухасі просто не має конкурентів. Японський форвард демонструє надзвичайно високу результативність і водночас не цурається чорнової роботи на команду. У минулому сезоні він записав у свій актив 39 результативних дій за 50 матчів. Нинішню кампанію почав ще продуктивніше – 4+2 за шість поєдинків.

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