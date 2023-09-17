Полузащитник Атлетико Тома Лемар не поможет своей команде в ближайшее время.

Мадридский клуб потерпел разгромное поражение от Валенсии (0:3) в пятом туре Ла Лиги. Но это не все неприятности, которые ждали Атлетико. Полузащитник Тома Лемар получил травму и был вынужден покинуть поле на носилках.

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Как сообщил официальный сайт "матрасников", у француза диагностировали разрыв правого ахиллова сухожилия. В ближайшее время Лемара прооперируют в ближайшее время. Ожидается, что он пропустит около пяти месяцев.

Напомним, что полузащитник присоединился к Атлетико в 2018 году. Из-за различных травм Лемар пропустил более 50 матчей мадридцев.

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