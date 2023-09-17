"Усі бачили, що Валенсія була кращою і зробила те, що потрібно було зробити. Ми зіграли найгіршу гру відтоді, як я прийшов у клуб. Суперник був кращим, і залишається лише його привітати. Я визнаю, коли гра склалася погано.

Валенсія сенсаційно розгромила Атлетіко – Яремчука продовжують ігнорувати

Футбол чудовий, тому що він веде вас до перемоги таким чином, як це зробила Валенсія. Їхні гравці краще бігли та показали більш інтенсивний футбол. Я зовсім не злий, бо знаю, які у мене футболісти і яка у нас атмосфера в роздягальні, але визнаю, що гра вийшла поганою", – цитує Сімеоне AS.

До слова, ця поразка стала першою для Атлетіко в нинішньому сезоні. Наставник Валенсії знову не дав дебютувати Роману Яремчуку. Хоча рахунок був дуже комфортним, українець так і просидів усю гру на лаві для запасних.