Чемпионы Испании не собираются продлевать контракт 34-летнего форварда, информирует COPE.

Клуб Бекхэма хочет пригласить Суареса после завершения контракта с Атлетико

Летом Суарес станет свободным агентом, но может покинуть Атлетико уже в январе. Сейчас "матрасники" находятся в Саудовской Аравии, принимающей Суперкубок Испании. Именно с этой страной связывают трансфер Эль Пистолеро. Местные клубы якобы готовы заманить Суареса роскошной зарплатой – 11 млн евро в год.

Напомним, для уругвайца это второй сезон в составе Атлетико после перехода из Барселоны. В текущей кампании нападающий провел 26 матчей, в которых оформил 9 голов и 2 ассиста.

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