Клуб МЛС не проти "підхопити" Луїса Суареса після завершення контракту з Атлетіко, інформує інсайдер Екрем Конур.

"Муд*к, завжди одне й те саме": Суарес вибухнув через ранню заміну – можливий конфлікт з Сімеоне

Угода уругвайця з "матрацниками" розрахована лише до літа 2022-го. Тоді Ель Пістолеро буде вже 35 років, але Інтер Маямі не турбує вік форварда. Клуб Девіда Бекхема вже розігрував схожий сценарій з Гонсало Ігуаїном. У боротьбі за Суареса скласти конкуренцію американцям може Корінтіанс.

Додамо, що у поточному сезоні форвард Атлетіко провів 24 матчі, в яких оформив 8 голів та 2 асисти.

Перемога над Реалом без успіху для "дияволів": як Бекхем прощався з МЮ