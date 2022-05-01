У неділю, 8 травня, відбудеться мадридське дербі на Ванда Метрополітано, але вже розпочались суперечки щодо доцільності організовувати чемпіонський коридор Реалу, який напередодні завоював золоті медалі Ла Ліги, інформує AS.

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Голкіпер Ян Облак натякнув, що виступає проти: "Як капітан, я є з когорти тих, хто не любить бути ні в коридорі, ні поза ним". Не в захваті від ідеї і захисник Хосе Хіменес: "Вітаю Мадрид із титулом. Вони його справді заслужили, але ми дуже поважаємо своїх уболівальників".

Єдиного рішення щодо чемпіонського коридору Атлетіко ще не ухвалив. Незабаром керівники клубу мають із командою обговорити це питання. Натомість частина фанатів "матрацників" вже виступала проти.

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