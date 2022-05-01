В воскресенье, 8 мая, состоится мадридское дерби на Ванда Метрополитано, но уже начались споры по поводу целесообразности организовывать чемпионский коридор Реалу, который накануне завоевал золотые медали Ла Лиги, информирует AS .

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Голкипер Ян Облак намекнул, что выступает против: "Как капитан, я в когорте тех, кто не любит быть ни в коридоре, ни вне его". Не в восторге от идеи и защитник Хосе Хименес: "Поздравляю Мадрид с титулом. Они его действительно заслужили, но мы очень уважаем своих болельщиков".

Единого решения по поводу чемпионского коридора Атлетико еще не принял. Вскоре руководители клуба должны с командой обсудить этот вопрос. В то же время часть фанатов "матрасников" уже выступала против.