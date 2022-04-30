Вже давно було відомо, що Реал – чемпіон Іспанії. Сьогодні "вершкові" все оформили офіційно. Першого удару по м'ячу символічно завдав Рафаель Надаль. Вистачило б і нічиєї з Еспаньйолом, але Мадрид переміг. 17 очок відриву від конкурентів за 4 тури до фінішу. Це 35-й титул чемпіона для королівського клубу та третій за останні два роки.

Легке чемпіонство Реала стало можливе завдяки слабкості конкурентів. Проблеми Барселони давно всім відомі, Дієго Сімеоне не зумів продовжити прогрес Атлетіко, а Севільї банально не вистачає класу. Водночас не старіють зірки Мадрида: Бензема вийшов на пік форми, Модріч тримає височенний клас, Вінісіус навчився влучати по воротах. Клас, стабільність, відсутність спротиву – і Реал найкращий в Іспанії.

Реал зараз має в пріоритеті півфінальне протистояння ЛЧ з Манчестер Сіті. Тому на чемпіонський матч Карло Анчелотті виставив незвичний склад з купою резервістів: Вальєхо, Себальйос, Діас, Марсело. Не пощастило тільки Луніну – знову вийшов Куртуа. Чекаємо Андрія на полі вже після офіційного чемпіонства. До кінця Прімери 4 матчі: дербі з Атлетіко, Леванте, Кадіс і Бетіс.

Мадрид традиційно не показав феноменального командного футболу, однак спокійно переміг. У першому таймі Модріч створив два супермоменти для Діаса, але домініканець їх зіпсував. Героєм став Родріго, який оформив до перерви дубль.

У другому таймі Реал дозволив Еспаньйолу організувати низку гострих атак. Епізодами у володіннях Куртуа було жахіття, особливо після того, як в оборону опустився Камавінга. Рауль де Томас мав забивати бодай один, але ні він, ні його партнери на гол престижу не спромоглися. Той же Куртуа показав, чому він незамінний, потягнувши кілька ударів і зігравши грамотно на виході.

Мадрид оформив розгром після контратаки, яку рейдом через все поле розігнав Камавінга, а завершив Асенсіо. На кінцівку вийшли Бензема, Вінісіус та Іско. Останній показав трішки магії, навіть забив, але з офсайда. А Віні та Карім встановили підсумковий рахунок – бразилець прострілив, француз замкнув.

Бензема – найкращий гравець Прімери без жодного сумніву. Мало того, що Карім з 26 голами стане найкращим бомбардиром, він з 11 асистами також йде першим у списку асистентів.

Ман Сіті переміг Реал у фантастичній перестрілці з сімома голами – Зінченко та Бензема стали героями битви за фінал ЛЧ