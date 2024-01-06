Ельче і Жирона грають 6 січня 2024-го у 1/16 фіналу Кубка Іспанії. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Ельче – Жирона стартує 6 січня о 19:00 за київським часом. Команда Мічела продовжує казковий сезон, посідаючи друге місце в Ла Лізі. Ельче є середняком другого дивізіону – 12 позиція Сегунди.

Довбик з розкішною статистикою виграв нагороду в Іспанії

Віктор Циганков не потрапив навіть до заявки на гру – вінгер збірної України все ще заліковує травму. Артем Довбик розпочне у запасі, а на позиції центрфорварда вийде Крістіан Стуані. Нагадаємо, асист у матчі проти Атлетіко дозволив українському форварду вийти в лідери Ла Ліги за системою "гол + пас" (11 м'ячів, 5 гольових передач). Напередодні Артем став найкращим гравцем місяця в елітному дивізіоні Іспанії.

Довбик вже зіграв один матч у поточному розіграші Кубка Іспанії. Нападник збірної України віддав гольовий пас у грі проти Сан Роке.

Де дивитися матч Ельче – Жирона? Онлайн-трансляція гри доступна на MEGOGO.

Стартові склади:

Ельче:

Жирона: