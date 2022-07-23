За інформацією The Times, Атлетіко серйозно налаштований підписати Кріштіану Роналду. "Матрацники" вже підготували план, як оформити перехід, уникнувши проблем з реєстрацією нападника.

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Аби заявити португальця, мадридцям спочатку доведеться знизити витрати на зарплатню. Клуб спробує зробити це за допомогою продажу Грізманна – стверджується, що футболіста збірної Франції вже запропонували різним командам. Зокрема, пропозицію отримав ПСЖ, однак паризький клуб відмовився від Антуана.

Нагадаємо, що Грізманн виступає за Атлетіко на правах оренди з Барселони. Угода з каталонцями передбачає обов'язковий викуп 31-річного форварда, якщо він проведе певну кількість матчів.

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